28.06.2019 13:42
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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu 'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Celal Ülgen 'in kullandığı 37 EK 906 plakalı otomobil, Kastamonu- Araç kara yolu Kanlıgöl mevkisinde, İhsan Çingir idaresindeki 37 RA 913 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan sürücü Ülgen, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan hafif ticari araç sürücü ile beraberindeki Halime Bilen ve Ahmet Katırcı, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kastamonu Araç , Kastamonu , Güncel

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