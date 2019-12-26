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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

26.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:30 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
'in ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş yolunun 2'nci kilometresi otoban giriş kavşağına yakın yerde meydana geldi. A.C. (32) yönetimindeki 06 K 3111 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyir eden Mert Taş'ın kullandığı 03 FE 3111 plakalı otomobile yakıt aldıktan sonra yola çıktığı esnada arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Mert Taş kaldırıldığı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti. Yanında bulunan kardeşi A.F.T. ve 06 K 3111 plakalı araç sürücüsü A.C. ve araçta yolcu olarak bulunan Z.G. olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekibi tarafından önce Nurdağı Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: İHA

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