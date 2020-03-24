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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 ölü 4 yaralı

Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.

24.03.2020 01:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 01:40
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı 1 ölü 4 yaralı
Osmaniye 'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Güney Çevre yolu Dereobası köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin G. İdaresinde ki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresinde ki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ok yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yasin G'nin de sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. Polis kaza ile ilgili, soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Osmaniye, 3. Sayfa

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