Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
08.03.2020 08:19
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Konya karayolunun 2. kilometresi Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.K (26) idaresindeki 42 BFS 62 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Kavalcı (30) idaresindeki 26 KN 298 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil kavşakta bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü D.A.K. ile B.K. (51), M.K. (28), A.K. (49), E.A. (28), H.S.A. (8), A.A. (5), S.G.K. (20) ve otomobilde bulunan E.K. (33) yaralandı. Otomobil sürücüsü İsmail Kavalcı (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İsmail Kavalcı'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Konya karayolunun 2. kilometresi Karabulak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.K (26) idaresindeki 42 BFS 62 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Kavalcı (30) idaresindeki 26 KN 298 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan otomobil kavşakta bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü D.A.K. ile B.K. (51), M.K. (28), A.K. (49), E.A. (28), H.S.A. (8), A.A. (5), S.G.K. (20) ve otomobilde bulunan E.K. (33) yaralandı. Otomobil sürücüsü İsmail Kavalcı (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İsmail Kavalcı'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Etiketler : Seydişehir, Konya, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Haberler
Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı
Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Haberler
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Haberler
New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü
Haberler
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü