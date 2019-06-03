Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Niğde
'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hüsamettin Tok idaresindeki 53 LA 552 plakalı hafif ticari araç, Gümüşler
kavşağında İbrahim Yılmaz
'ın kullandığı 50 AAS 426 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Takla atan araçta sıkışan Tok, Niğde Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tok'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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