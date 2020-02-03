Haberler » Güncel » Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

03.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:27Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
İbrahim Çemçem'in kullandığı 37 SF 009 plakalı hafif ticari araç ile Murat Karaoğlu idaresindeki 37 PS 485 plakalı otomobil, Kastamonu Tosya kara yolu Çatalçam mevkisinde çarpıştı.
Sürücü Çemçem, aracıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu.
Araçlarda sıkışan sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Murat Karaoğlu, Kastamonu, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:18:16