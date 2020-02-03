Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu
'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
İbrahim Çemçem'in kullandığı 37 SF 009 plakalı hafif ticari araç ile Murat Karaoğlu idaresindeki 37 PS 485 plakalı otomobil, Kastamonu Tosya kara yolu Çatalçam mevkisinde çarpıştı.
Sürücü Çemçem, aracıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldu.
Araçlarda sıkışan sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.