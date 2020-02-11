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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

11.02.2020 23:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:40Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
'nin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi İpekyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Y. idaresindeki 41 GJ 079 plakalı hafif ticari araç ile Şevket K. yönetimindeki 41 E 6010 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Kazım Y., aynı araçta bulunan Yasin L. ve otomobil sürücüsü Şevket K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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