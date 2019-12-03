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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

03.12.2019 00:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:41
'nin ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yakup Yürek idaresindeki 34 CDD 859 plakalı otomobil ile Temel Erol yönetimindeki 34 KP 3419 hafif ticari araç, Eskihisar Feribot İskelesi yolunda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüyle diğer araçta bulunan Gizem Gül Özdemir (21), Defne Miray Bayhan (7) ve Elif Tuğçe Bayhan (28) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan Eskihisar Feribot İskelesi yolundaki trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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