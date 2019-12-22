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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

22.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 21:16 Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı  ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Süleyman A. (69) yönetimindeki 27 BZ 900 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Fatih A.'nın kullandığı 46 FB 895 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte yanlarındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



Nurdağı, Bahçe, Güncel

Kaynak: DHA

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