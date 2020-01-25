Haberler » Güncel » Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haber

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

25.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:35Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
AYDIN'ın ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Yenimahalle Gençlik Sokak ile İnönü Caddesi'nin kesiştiği Uğur Mumcu Parkı mevkisinde meydana geldi. Kamil Beşparmak (50) yönetimindeki 35 HA 3782 plakalı hafif ticari araçla, Mehmet Mert Derin (20) yönetimindeki 20 FL 821 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her sürücüler ile yanlarında bulunan Saim Orkun Derin (24), Hidayet Tonkur (21), Gökhan Sarıçiydem (24) ve Furkan Kıztek (17) yaralandı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın

Kuyucak, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:37  Orman yangınlarıyla mücadeleye "gece görüş" desteği geliyor
11:37  BAKAN KOCA: DEPREM BÖLGESİNDE 4 SAHRA HASTANEMİZ KURULUMA HAZIR
11:37  DHA YURT BÜLTENİ - 4
11:32  Kırıkhan Belediyesi'nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu
11:36  Elazığ mustafa paşa mahallesi'ndeki enkazdan 1 kişi daha böyle kurtarıldı
25.01.2020 11:42:31