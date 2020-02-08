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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı.

08.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:53Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KÜTAHYA'nın ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Gediz- Karayolu üzerindeki Gediz Jandarma Karakolu önündeki kavşakta meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden Mustafa Osma'nın kullandığı 43 KN 859 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta kavşaktan geçmeye çalışan Fevzi Coşkun yönetimindeki 64 SA 232 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Osma ile beraberindeki Habibe Osma, Sevim Osma ve Osman Ensar Osma ile diğer aracın sürücüsü Fevzi Coşkun ve Kadriye Coşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Gediz, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA

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