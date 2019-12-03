Haberler » 3. Sayfa » Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haber

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

03.12.2019 01:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 01:18Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
'nin ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Eskihisar Feribot Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol T. idaresindeki 34 KP 3419 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Yakup Y. yönetimindeki 34 CDD 859 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erol T. ile hafif ticari araçta bulunan Gizem Gül Ö., Defne Miray B. ve Elif Tuğçe B., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü Erol T.'nin 1.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erol T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:22 Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı - Haber
01:13 Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Haber
23:52 Siirt'te hırsızların marketten sigara çaldığı anlar kamerada - Haber
23:47 13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti - Haber
23:47 Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi - Haber
20:54 Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada - Haber
18:55 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü - Haber
18:00 Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
22:18 Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı - Haberler
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haberler
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı - Haberler
15:30 Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
12:38 Bakan Albayrak'tan büyüme yorumu: Artarak devam ediyor - Haberler
3.12.2019 01:58:11