27.06.2019 17:29
Haberler » Güncel » Haber

Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde hafif ticari araçların kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Tokat-Niksar arasında, Haydarbey köyü yakınlarında yaşandı. Yusuf Bayram (55) yönetimindeki 60 KF 036 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bekir Özdemir'in (37) kullandığı 60 HF 696 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bekir Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken Yusuf Bayram, Ayten Bayram ve Osman Özdemir ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Tokat
Kaynak: DHA
Niksar , Tokat , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:12 GÜNCELLEME - Kaldırımdaki fidanı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası verildi
19:11 Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
19:10 Falezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldü
19:09 İBB'de devir teslim töreni: İmamoğlu görevi devraldı -1
19:09 Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228'inci kuruluş yıl dönümü
19:09 Aracıyla takip ettiği doktor kızını öldürdü
19:08 İMAMOĞLU MAZBATASINI ALMAK İÇİN ADLİYEYE GELDİ (aktüel 2)