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Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu 'Pars' buldu

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

01.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:31Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu 'Pars' buldu

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine Bilal O. (30) yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Bilal Fatih O. (30) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Fatih O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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Kaynak: DHA

1.03.2020 11:28:22