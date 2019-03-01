Hafif Toparlama Gösterdi…

Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %5,97'lük yükselişi ile TKFEN olurken, düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse ise BIST100 içinde %-4,67'lik düşüşü ile VESTL oldu. Küresel bazlı jeopolitik ve ekonomik endişeler ile beraber FED'den ekonomik verilerde karışık sinyaller alındığının açıklanması ve üzerine AB Komisyonu'nun üye ülkelerinin bazılarında ekonominin sorunlu olduğunu açıklaması, beklenen global resesyon endişelerini devam ettirmektedir. Yurtiçi gündem açısından 4 Mart ayında açıklanacak olan TÜFE ve 6 Mart'ta gerçekleşecek TCMB toplantısı beklenmektedir. Bunun ile birlikte yurtiçi jeopolitik ve ekonomik riskler, yaklaşan yerel seçimler ve Suriye ile ilgili haber akışları yakından takip edilmeye devam edilecektir.

USDTRY… 5,30 Seviyesinden Toparlandı... Geçen hafta 5,30 seviyesinin üstünde seyreden USDTRY bu hafta 5,32 seviyelerinde seyrine devam ediyor. Türk Lirasındaki reel faiz farkı hala çekiciliğini koruyor olmasına rağmen Goldman Sachs ve Morgan Stanley TCMB'den 2. çeyrekte faiz indirimi beklediklerini belirtmişlerdi. Bu süreçte 4 Mart tarihinde yapılacak olan TCMB toplantısı önemini korumaktadır. Ayrıca geçen hafta S&P'nin Türkiye'nin ekonomik görünümünde daralma beklediklerine yönelik açıklamalarının ardından TÜİK verilerine göre ekonomik güven Şubat ayında %1,2 oranında arttı. FED'in açıklamalarından sonra Amerikan Doları'nın diğer para birimlerine karşı değer kaybında yavaşlama görülmektedir.

EURTRY… 6,05 Direnç Seviyesini Kırdı... Geçen hafta EURUSD paritesinin değer kaybı ardından toparlanması ve bu momentumun yukarıya ivmelenmesi ile EURTRY paritesi dün tekrardan 6,05 seviyelerini test etmişti. EURTRY paritesi tekrardan 6,05 direncini kırarak 6,07 seviyelerinde seyrediyor.

EURUSD… 1,14 Seviyesi Test Ediliyor... İngiltere Başbakanı May'in parlamento yaptığı konuşmada Brexit anlaşması olmaz ise erteleme isteyeceğini belirtmişti. İngiltere mevcut bu durumda belirgin talep olması durumunda 29 Mart'ta İngiltere'nin anlaşmasız ayrılacağını belirtmişti. AB Komisyonu'nun 13 birlik üyesi ülkenin ekonomik dengesizlikleri bulunduğunu belirtmesi, AB bazlı büyüme tahmininin aşağı yönlü revizesine destek vermektedir.

XAUUSD… Jeopolitik Risklere Rağmen Realizasyonlar Görülüyor… Vietnam'da gerçekleşen ABD- Kuzey Kore görüşmesinin anlaşmasız erkenden bitmesi ile birlikte Pakistan- Hindistan gerilimi dünya gündemini jeopolitik risk bazında etkilemeye devam ediyor. Global borsalar düşüş gösterirken bu süreçte ons altın yatay seyretmekte. FED'in açıklamaları ile küresel bazda ekonomik risklerin arttığı desteklemektedir.

GLDGR… Yatay Seyirde Devam Ediyor… Global haber akışının ons altınında yaşanan realizasyon ve USDTRY'nin yatay seyri ile gram altın 225 TL seviyelerinde seyrediyor.

BRENT… Toparlama Görülüyor… OPEC üyesi Venezuela'nın yaşadığı siyasi krizin devam etmesi ile birlikte, ABD- Çin ticaret görüşmesinde gelen negatif haberler ile aşağı yönlü hareketlerden sonra S. Arabistan'dan gelen arz kısıntılarını arttıracakları ile ilgili haber Petrole toparlanma yaşattı. Bu haber akışı ile birlikte petrol stoklarının artması petrolü destekledi. Petrol veri ve haber akışı ile 66US$ seviyelerinde yatay seyrediyor.

S&P 500… ABD-K.Kore Zirvesinin Aniden Bitmesi ile Negatif… ABD-Çin Ticaret görüşmelerinin "olumlu" geçerek ilgili konularda anlaşılması, vergi artırımının ertelenmesi ve Çin'in ABD'nin yuan'ın değerini düşürme politikasını etkisiz hale getirmesini kabul etmesi ile global resesyona ilişkin beklentiler ertelenmişti ancak Powel'in geçmiş bazı gelen ekonomik verilerde sinyal niteliğinde riskler görmesi bu iyimser beklentileri kısıtladı. Ardından Lighthizer'in Ticaret görüşmeleri ile ilgili olumsuz açıklamaları ilgili süreçteki beklentileri olumsuz etkiledi. Dün Trump-Kim görüşmesinin aniden bitmesi piyasa tarafından ayrıca olumsuz algılandı.

Kaynak: Bültenler