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Hafik Gölü ve Hafik Sanayi Sitesi'nde parke taşı döşeme çalışması

Hafik Gölü'nde ve Hafik Sanayi Sitesi'nde parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.

26.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:00
Hafik Gölü ve Hafik Sanayi Sitesi'nde parke taşı döşeme çalışması
Hafik Gölü'nde ve Hafik Sanayi Sitesi'nde parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.
Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafik Gölü Kütük Evi çevresinde ve ilçe sanayi sitesinde parke taşı döşeme çalışması yaptıklarını söyledi.
Hafik Gölü Kütük Evi'nin düğün salonu olarak kullanılacağını belirten Çuhadaroğlu, şunları kaydetti:
"Kütük ev çevresinde parka taşı döşemesi yapıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında bu alana gül ve çeşitli çiçekler ekeceğiz. Ağaçlandırmamızı artıracağız. Kütük Evi düğün salonu olarak da kullanıma sunacağız. Gelin damat çekimleri için de güzel bir görünüm hazırlayacağız. Şartların uygun olması halinde göle ahşap iskele yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çay Mahallesi'nden göle gelen alternatif bir yol için de taş döşeme çalışmasına başlattık."
Hafik Gölü'ne Pusat Özen Barajı ve Koç Deresi'nden su takviyesi yaptıklarını da vurgulayan Çuhadaroğlu, "Çeşitli bilimsel çalışmalara göre 150 kuş çeşidinin barındığı ve birçok balık türünün yaşadığı Hafik Gölü'nün doğallığının korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Yapılan su takviyesi ile göldeki su seviyesinde büyük oranda artışlar gözlenmektedir." diye konuştu.
Çuhadaroğlu, "İlçe sanayi esnafımızın talepleri doğrultusunda ve seçim vaatlerim arasında bulunan sanayi sitesine parke taşı döşenmesi için çalışmalara başladık. Bu alana yaklaşık 700 metrekare taş döşenecek. Bu anlamda esnafımıza hizmet etmenin de mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hafik, Güncel , Haber
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