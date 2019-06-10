Hafik Kaymakam Vekili Meral göreve başladı

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Sivas'ın Hafik ilçesinde Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, görevine başladı.Meral, görevinin ilk gününde kurum müdür ve amirleriyle toplantı düzenleyerek, ilçe hakkında bilgi alışverişinde bulundu.Görevini en iyi şekilde yapma gayretinde olacağını söyleyen Meral, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı güzide şehrimiz Sivas'ın şirin ilçesi Hafik, gerek coğrafi olarak gerekse ekonomik acıdan önemli bir konuma sahip. Burada görev yapacağımız süre boyunca değerli Hafikli hemşehrilerimle el ele verip Hafik ilçemize yakışır, ilçemize değer katan hizmetleri sunacağız." dedi.Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 1990 yılında doğan Meral, Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Kaymakam refikliği stajlarını sırasıyla Denizli'nin Sarayköy, Diyarbakır'ın Silvan ilçelerinde tamamlayan Meral, Hafik ilçesine kaymakam vekili olarak atandı.