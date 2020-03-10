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Hafik'te "Anadolu'da Çağlar Boyu Kadın Paneli" düzenlendi

Hafik ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu ve Hafik KYK Yurt Müdürlüğü işbirliği ile "Anadolu'da Çağlar Boyu Kadın" konulu panel düzenlendi.

10.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:10
Hafik'te

Hafik ilçesinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu ve Hafik KYK Yurt Müdürlüğü işbirliği ile "Anadolu'da Çağlar Boyu Kadın" konulu panel düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen panelde konuşan Hafik KYK Müdür Yardımcısı Fatma Şeker, geçmişten günümüze dek Anadolu'da kadına verilen değerin dönem dönem farklılıklar gösterdiğini söyledi.

Şeker, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anadolu kadınına seçme seçilme hakkını vermesiyle kadına verilen değerin taçlandırıldığını belirtti.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Yunus Yapalı tarafından kadın cinayetlerine dikkati çekmek için enstalasyon sanatı uygulanarak, Şevval Kıymık isimli öğrencinin üzeri naylon ile örtüldükten sonra alçı ile kaplandı.

Programda, 25 çalışmanın yer aldığı yağlı boya resim sergisi de açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik, Güncel
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