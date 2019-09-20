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Hafik'te İlköğretim Haftası kutlandı

Hafik ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

20.09.2019 16:22Hafik'te İlköğretim Haftası kutlandı
Hafik ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Etkinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden etkinlikte konuşan Yıldız, yeni eğitim döneminde öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.
Yıldız, "Tüm eğitim öğretim camiamızla öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlama gayretinde olacağız. Velilerimizin de desteğiyle daha başarılı bir öğretim dönemi geçireceğimize inanıyorum." dedi.
Program, öğrencilerin şiir okunması ve çeşitli gösterileriyle son buldu.

Hafik, Güncel

Kaynak: AA

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