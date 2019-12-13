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Hafik'te "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi.

13.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:58Hafik'te
'ın ilçesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi.
Okulun salonunda düzenlenen konferansa emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.
Bu yılın Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildiğini anımsatan Yılmaz konuşmasında, Fuat Sezgin'i, tarihin, tarihe altın harflerle nakşettiği isim olarak nitelendirdi.
Konferansın sonunda öğrenciler Adnan Yılmaz'a kitaplarını imzalattırdı.
Kaymakam Hacı Kerim Meral, Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Fuat Sezgin, Sivas, Hafik, Güncel

Kaynak: AA

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