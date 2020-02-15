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Hafik'te soğuk hava etkili oluyor

Sivas ve ilçelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

15.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:00
ve ilçelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Baraj suları altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, kartpostallık görüntü oluşturdu.
Yoğun kar yağışının ardından barajdaki su seviyesinin yükseldiği görüldü.
Soğuk hava, Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Hayvan Pazarı'nı da olumsuz etkiledi.
Soğuğa rağmen çeşitli illerden gelen besiciler, zor anlar yaşadı. Bazı besiciler, hayvanlarını soğuktan örtü ile korumaya çalıştı.
Çocuklar ise leğen ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.
Hafik'te soğuk hava etkili oluyor

Sivas, Hafik, Güncel

Kaynak: AA


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