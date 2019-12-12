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Hafik'te "Yerli Malı ve Tutum Haftası" kutlandı

Hafik Cumhuriyet ilkokulunda "Yerli Malı ve Tutum Haftası" etkinliği düzenlendi.

12.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:58Hafik'te
Cumhuriyet ilkokulunda "Yerli Malı ve Tutum Haftası" etkinliği düzenlendi.
Okuldaki etkinlikte velilerin hazırladığı yiyecekler öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi.
Kaymakam Hacı Kerim Meral, yerli ürünün kullanmanı ve tercihinin, daha güçlü bir gelecek için önemli olduğunu söyledi.
Yerli ürün kullanmanın önemine dikkat çeken Meral, "Yerli malı kullanmanın önemini ilkokul sıralarından itibaren anlatabilirsek gelecekte daha güçlü bir Türkiye için imkan sağlamış oluruz. Velilerimiz evlerinde güzel hazırlıklar yapıp, öğrencilerimizle birlikte bu etkinliğin hazırlanmasına olanak sağlamış. Emeği geçen tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vahit Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yerli Malı, Hafik, Güncel

Kaynak: AA

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