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Hafıza-i Beşer konuşmaları başlıyor!

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün "Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler" sergisi kapsamında düzenlediği konuşma etkinlikleri başlıyor.

17.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:42Hafıza-i Beşer konuşmaları başlıyor!

S. Kuru tarafından 19 Aralık'ta ücretsiz gerçekleştirilecek serinin ilk konuşması "Hariç ez-akl-ı beşer : Enderunlu Fazıl'ın İstanbul'u," Osmanlı yazınında aşk, cinsellik ve İstanbul konularına odaklanıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün "Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler" sergisi kapsamında düzenlediği konuşma etkinlikleri; Osmanlı yazınında aşk, cinsellik, tıp ve şifacılığın yanı sıra sanayileşme öncesi ve Boğaz kıyılarının mekânsal yapısı gibi toplumsal hafızaya katkıda bulunan birçok konuyu tartışmaya açıyor.

OSMANLI YAZININDA AŞK, CİNSELLİK VE İSTANBUL

Osmanlı'nın yazın ve gündelik yaşam kültürüne dair birçok önemli ayrıntıyı ortaya koyan etkinliklerin ilki, 19 Aralık Perşembe günü, Selim S. Kuru'nun "Hariç ez-akl-ı beşer [İnsan aklının alamayacağı] İstanbul: Enderunlu Fazıl'ın İstanbul'u" başlıklı sunumuyla başlıyor. Konuşmada; Enderunlu Fazıl'ın Hubanname [Güzel Genç Erkekler Kitabı] ve Zenanname [Kadınlar Kitabı] adlı eserlerinden yola çıkılarak, aşk ve cinselliğin Osmanlı yazınındaki dillendirilme biçimlerine değinilecek. Selim S. Kuru, bu iki önemli manzum eserde yer alan İstanbul alt başlığındaki bölümleri inceleyerek Hubanname ve Zenanname hakkındaki genel bazı gözlemlerini dinleyicilerle paylaşacak.

OSMANLI'DA TIP VE MEKÂNSAL YAPI ÜZERİNE İKİ TARTIŞMA

"Bir İllete Etibba [hekimler] Beş Yüz İlac Yazarlar: Modernite Öncesinde Osmanlı Tıp Yazmaları ve Şifa Kültürü" başlıklı ikinci konuşma etkinliğinde Akif Ercihan Yerlioğlu, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Elyazması Koleksiyonu'ndaki yazma eserlerden de faydalanarak, modernite öncesindeki Osmanlı tıp ve şifa kültürünün temel özelliklerini ve üretilen tıp eserlerini tartışmaya açacak. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Merkezi müdürü Murat Güvenç'in, proje yürütücüleri Ayşe Nur Akdal ve Murat Tülek'le birlikte yapacağı son konuşmada ise, "Sanayileşme Öncesi Haliç ve Boğaz Kıyılarının Mekânsal Yapısı: Bostancıbaşı Defterleri Üzerinde Sayısal Çözümlemeler" başlıklı bilimsel araştırma projesi tanıtılacak. 2019-2020 akademik yılının ikinci döneminde Hafıza-i Beşer Konuşmaları, Osmanlı yazma kültürünün farklı izdüşümlerini tartışacak farklı konuşmalarla devam edecek.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, tarih ve edebiyat meraklılarını, 19 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleşecek "Hariç ez-akl-ı beşer İstanbul: Enderunlu Fazıl'ın İstanbul'u" başlıklı ilk konuşmaya davet ediyor.


İstanbul, Haliç, Selim, Güncel

Kaynak: Bültenler

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