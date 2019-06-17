17.06.2019 23:11
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Hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome, apar topar hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Luigi Datome, Anadolu Efes karşılaşmasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hafıza kaybı yaşadı. İtalyan oyuncu apar topar hastaneye götürüldü.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'le oynadığı play-off final serisi beşinci maçında hafıza kaybı yaşayan sarı-lacivertli basketbolcu Luigi Datome, salondaki ambulansın maç bitmeden yerinden ayrılamayacağı belirtilmesi üzerine kulüp yetkililerince özel araçla hastaneye kaldırıldı.

GÖREVLİLER, AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRMEDİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, maçın ikinci yarısında kafasına darbe alan İtalyan basketbolcu, hafıza kaybı yaşadı. Sarı-lacivertli sağlık heyetinin derhal hastaneye götürmek istediği Datome için salondaki ambulans görevlilerinin "Maç bitmeden buradaki ambulans salondan ayrılamaz. Başka bir ambulans çağırmanız lazım." dedikleri belirtildi.

ÖZEL ARAÇLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bunun üzerine Fenerbahçe sağlık heyeti başka bir ambulans çağırıp zaman kaybı yaşamamak adına, oyuncuyu özel araçla hastaneye götürdü. Datome'nin hastanede kontrollerinin yapıldığı ve durumunun daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome, apar topar hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Beko, Fenerbahçe, Spor

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