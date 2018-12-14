Hafızlar, Hocalarını Unutmadı

Aydın- Umurlu
Mahallesi'nde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı
'na ait Eğitim Merkezi ve Bölge Yatılı Kur'an Kursu önünde 8 yıl önce trenin altında kalarak hayatını kaybeden hocalar için anma programı düzenlendi. Kur'an Kursu öğrencileri hocalarının ruhuna hatim okuyup dua ettiler.
Umurlu Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda görev yapan Kur'an Kursu'nun Kurucu Müdürü Hafız Gazi Yıldırım
ile diğer hocalar Murat Maraşlı, İzzet Yılmaz
ve Nurettin Aktekin'i taşıyan otomobil 8 yıl önce mesai bitiminde Kur'an Kursu'nun önünden geçen trenin altında kalmış ve 4 kişi de hayatını kaybetmişti.
Kazanın seneyi devriyesinde Kur'an Kursu'nda öğrenciler hocalarının ruhuna hatim okuyup dua ettiler. - AYDIN
Gazi Yıldırım,Diyanet İşleri Başkanlığı,Aydın,Umurlu
14 Aralık 2018 Cuma 11:56