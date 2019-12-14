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Hafızlığı bitiren öğrencilere bisiklet hediye edildi

Bolvadin Ahmet Emet İmam Hatip Ortaokulu'nda "Hafızlığı Bitir, Belgeyi Getir, Bisikleti Götür" projesi kapsamında hafızlığını bitiren 7 öğrenciye bisikletleri verildi.

14.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:18Hafızlığı bitiren öğrencilere bisiklet hediye edildi
Ahmet İmam Hatip Ortaokulu'nda "Hafızlığı Bitir, Belgeyi Getir, Bisikleti Götür" projesi kapsamında hafızlığını bitiren 7 öğrenciye bisikletleri verildi.

Kur'an kurslarında hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin maddi ve manevi sosyal psikolojik ve kültürel açıdan desteklenmesi, eğitimin kısa zamanda bitirilmesi amacına yönelik olarak hazırlanan projenin ödül törenine İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özaydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında hafızlık belgesi olan 7 öğrenciye bisikletleri protokol üyeleri tarafından verildi. Bundan sonraki yapılacak olan hafızlık sınavlarında başarılı olan öğrencilere de bisiklet verilmeye devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Emet, Güncel

Kaynak: İHA

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