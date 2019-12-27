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Hafızlık icazet merasimi

Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

27.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:02
'da hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.
Kütahya İl Müftülüğüne bağlı kurslarda hafızlığını tamamlayan öğrenciler, tarihi Ulu Cami'de düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.
Törene katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı, hafızlığın gayret ve çok çalışmakla yapıldığını belirtti.
Genç hafızların sayılarını artırmasını dileyen Çapçı, "Hafızlık, Allah'ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük nimettir. Cenabı Hak, bu şerefi bu yavrularımıza, onların anne ve babalarına vermiştir. Hafızlık, sabahın seher vaktinde, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlayıp güçlü bir iman ve inançla birlikte çekilen emek ve sabrın sonunda elde edilebilmektedir." diye konuştu.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da öğrencilerin bundan sonra Kuran ahlakı ile yaşayacaklarını söyledi.
Törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden de katıldı.
Programda Kuran-ı Kerim okundu.
Hafızlık icazet merasimi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran-ı Kerim, Kütahya, Umre, Güncel

Kaynak: AA


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