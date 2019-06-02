Antalya Okçular Tekkesi
tarafından 1440 Sahur Kupası Geleneksel Okçuluk Yarışması ile İlk Ezberim ödül töreni düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi
Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte hafızlık kursu kemankeşleri okçulukta yarıştı. Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar
ile diğer kemankeşler de ok attı.
Etkinlikte, okçuluk yarışmasında dereceye giren ve hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan kemankeşlere ödülleri verildi.
Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Okçular Tekkesi olarak Türkiye
'de ilk defa uluslararası düzeyde sertifikası geçerli diplomaları ile hafızlık ve kemankeşlik programı başlattıklarını söyledi.
Programı Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşler Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiklerini anlatan Uçar, bu etkinliğin diğer kulüplere de örnek olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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