Hafızlık yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Bu yıl "Cami Hayatın Merkezi" temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda Devrekli hafızlar hünerlerini sergilediler.



2003 yılından itibaren kutlanmakta olan ve Ekim ayının ilk haftasında ki çeşitli organizasyonlar tüm hızıyla devam ederken, İlçe Müftülüğü tarafından hayata geçirilen Hafızlık Yarışması'nda Gürbüzler Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi gören 5 öğrenci hocalarının karşısında ter dökerek yarışmayı birinci olarak bitirmek için tüm marifetlerini ortaya koydular.



Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve jüri başkanlığını İlçe Müftüsü Hasan İzmirli'nin yürüttüğü yarışmaya 5 öğrenci katılırken, yarışmacılara 3'er soru yöneltildi. Yarışma sonucunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede Samet Onur birinci, Emin Can Şişman ikinci ve Abdül Samet Tavşan ise üçüncülüğü elde ederken, dereceye giren öğrencilere 1000,500 ve 250'şer liralık ödüller takdim edildi. Organize edilen programla ilgili bilgi veren Devrek Müftüsü Hasan İzmirli," Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle müftülüğümüz tarafından hayata geçirilen hafızlık yarışmasında öncelikle öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza ve hayırsever halkımıza kurumum adına çok teşekkür ediyorum. 1986 yılından bu yana binlerce hafız yetiştiren Gürbüzler Kur'an Kursu bölgemizin sayılı kursları arasında olmanın haklı gurunu yaşamaktadır. Bu gün organize ettiğimiz programda dereceye giren yavrularımızı tebrik ediyor, programa maddi ve manevi destek veren Devrek halkına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA