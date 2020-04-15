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Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin Evsanur Uslu'nun eve gelmesi Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin Evsanur Uslu'dan tam altını teslim alması Hafız Evsanur Uslu röportaj Anne İlknur Uslu röportaj Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı ERZİNCAN AA) -...

15.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:23
Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin Evsanur Uslu'nun eve gelmesi
Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin Evsanur Uslu'dan tam altını teslim alması
Hafız Evsanur Uslu röportaj
Anne İlknur Uslu röportaj Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
ERZİNCAN AA) - Doğu Anadolu Bölgesi Hafızlık Yarışması'nda birinci olan 13 yaşındaki Evsanur Uslu, kazandığı tam altın ödülünü, Milli Dayanışma Kampanyası için verdi.
Geçen yıl bölgede düzenlenen yarışmada birinci seçilen Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek vererek kazandığı altın ödülünün belirtilen hesaba yatırılması için Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti.
Uslu, Ergenekon Mahallesindeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şahit oldukları 15 Temmuz darbe girişimi sırasında babasının söylediği sözden etkilendiğini dile getirdi.
Babasının kendilerine o gece "Ben ölürsem vatan size bakar ancak vatana bir şey olursa ben bile size bakamam" dediğini belirten Uslu, "Bu nedenle birbirimize destek olmamız gereken bu zamanda 2019 yılında gerçekleşen Doğu Anadolu Hafızlık Yarışması'ndaki birincilik ödülüm olan tam altını bağışlamak istedim." diye konuştu.
Anne İlknur Uslu da kızının yarışmalarda elde ettiği başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.
Kızının televizyonda izlediği kampanyadan etkilendiğine değinen Uslu, "Kızım televizyondan gördüğü kampanyaya destek olmak istediğini bana ve babasına söyledi. Biz de severek kendisine destek olduk. Zaten babası vatanı konusunda her zaman kızımızı olumlu bir şekilde yönlendirir. O yüzden bu anlamlı bağıştan dolayı biz de çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Vefa Sosyal Destek Grubu, Anne, Güncel
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