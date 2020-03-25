Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu - Haberler

Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat dökülen alanda bulunan insan kemikleri korkuttu.

25.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:56
Hafriyat atıkları arasında bulunan insan kemikleri korkuttu
Mersin 'in Tarsus ilçesinde hafriyat dökülen alanda bulunan insan kemikleri korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Tarsus'ta geçimini demir toplayarak kazanan vatandaşlar, D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü'nün 100 metre ilerisinde hafriyat atığı alanında demir ararken ceset torbası ve insan kemiklerine rastladı. Durumu polis ekiplerine bildiren hurda toplayıcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Olay yerine gelen polis, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan eski adıyla 'İskiliç Mezarlığı' olarak bilinen alanın 2012 yılında cenaze sahipleri gözetiminde Şehir Mezarlığı'na taşındığını ve alanda düzleme çalışması yapıldığını belirledi. Kalan molozların ise özel mülkiyet olan bu bölgeye döküldüğünü tespit eden polisler, 5 insana ait kemiklere rastladı. Çıkan kemikler savcılıkça Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: D-400 Karayolu, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:32: Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor - Haberler 19:32: Sağlık Bakanı Koca: Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin.Verilen ara uzatılacak - Haberler 19:30: Koca: "Toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısı... - Haberler 19:29: Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor - Haberler 19:28: Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı