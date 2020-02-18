Haberler » 3. Sayfa » Hafriyat kamyonu kamyonete çarptı: 2 yaralı - Haberler

Hafriyat kamyonu kamyonete çarptı: 2 yaralı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hafriyat kamyonu önünden giden kamyonete çarparken, 2 kişi yaralandı.

18.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:17Hafriyat kamyonu kamyonete çarptı: 2 yaralı
'in ilçesinde, Hafriyat kamyonu önünden giden kamyonete çarparken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Çanakkale-İzmir karayolunun İskele kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık yönüne gitmekte olan T.A yönetimindeki 10 LT 529 plakalı kamyonete, Ş.Ç'nin kullandığı 38 ZV 037 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana geldi. Kamyonet 50 metre ileride durabilirken, kamyon da orta refüjdeki aydınlatma direğini kırdıktan sonra çamura saplandı. Sürücüler yara almazken, kamyonette bulunan R.K ve G.D. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Çanakkale, Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 15:11:26