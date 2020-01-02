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Hafriyat kamyonu sürücüsü yola hafriyat döküp böyle kaçtı

Tuzla'da hafriyat kamyonu sürücüsü, kasasındaki molozları yola döktü, ardından hızla uzaklaştı.

02.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:26
'da hafriyat kamyonu sürücüsü, kasasındaki molozları yola döktü, ardından hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tuzla'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hafriyat kamyonu sürücüsü kasasındaki molozları kaçak şekilde yol ortasına boşalttı. Ardından kamyonun damperi açık şekilde oradan hızla uzaklaştı.
Hafriyat kamyonu sürücüsünün, yola kaçak şekilde molozları boşalttığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonu yola molozları boşaltıyor ve kaçıyor.
(İHA)
Hafriyat kamyonu sürücüsü yola hafriyat döküp böyle kaçtı

Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA


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