Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı

Gaziantep'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti.

24.07.2019 10:15 Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
Gaziantep'te bisikletli iki genç canlarını hiçe sayarak hafriyat kamyonuna tutunarak seyir etti. Kamyon şoförünün gençleri fark ederek aracı durdurması üzerine bisikletli gençler ters şeritten kaçtı.

Gaziantep İpek yolunda bisikletli iki genç, uzun süre bir hafriyat kamyonuna tutunarak ilerledi. Canlarını hiçe sayan gençler, kamyon şoförünün kendilerini fark ederek durması üzerine büyük panik yaşadı. Hızla kamyondan uzaklaşan gençler, ters yöne girerek kaçtı. Kazaya davetiye çıkaran gençler, yoğun trafikte ters şeritte ilerleyerek gözden kayboldu - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:47   Uyuşturucu bağımlısını kayıp gencin annesinin yürek yakan feryadı
10:44   İstanbul'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
10:39   Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
10:38   6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde bırakıp gezmeye gitti
10:35   Kafası su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
10:31   Sondaj yapan kamyon devrildi
10:28   Kaçak Kazı yapan definecilere suçüstü