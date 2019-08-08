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Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56), öldü.

08.08.2019 10:14 Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti
TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56), öldü.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Fatih Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Karabak'a, S.Y. yönetimindeki 61 K 2552 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan Karabak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sevinç Karabak'ın cansız bedeni, otopsi için Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü S.Y. ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Ortahisar, Güncel

Kaynak: DHA

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