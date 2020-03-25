MERSİN'in Tarsus ilçesindeki hafriyat sahasında insan kemikleri bulundu.

İlçede geçimini demir toplayarak kazanan vatandaşlar, D-400 karayolu Keloğlu Köprüsü'nün 100 metre ilerisinde hafriyat atığı alanında demir ararken, ceset torbası ve insan kemiklerine rastladı.Toplayıcıların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede alandaki kemiklerin önceki günlerde Şehir Mezarlığı'nda yapılan genişletme çalışmaları sırasında mezarlardan hafriyata karıştığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası tutanak tutuldu. Kemikler bulunduğu yerden alınarak Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA