hafriyat tepeleri oluştu... kaçak hafriyat dökümünde gps tartışması

İSTANBUL'da geçen yıl hayata geçirilen ' Araç Takip Sistemi' ve alınan diğer tedbirlere rağmen İstanbul 'un bazı noktalarında kaçak hafriyat ve moloz dökümü yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, GPS'yi kapattıklarında kaçak döküm yapabiliyorlar derken hafriyat kamyonu sürücüleri ise GPS'yi sökmelerinin mümkün olmadığı ifade etti.GSP'LERİ SÖKÜYORLARDemirören Haber Ajansı (DHA) ekibi, hem Araç Takip Sistemi'nin işleyişini görüntüledi hem de hafriyat kamyonu sürücüleriyle konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, kaçak döküm yapan kamyonlardan GPS'leri bir şekilde söküldüğünü söylerken, sürücüler de kaçak döküm yapan kamyonlarda GPS cihazı bulunmadığını ve o dökümleri yapanların taşıma izinlerinin olmadığını ifade ediyor.MAALESEF KAÇAK DÖKÜMLER DEVAM EDİYOR'Araç Takip Sistemi' aracılığıyla hareket halindeki hafriyat kamyonları sürekli olarak takip ediliyor. Güzergah dışına çıkanlar, aşırı hız yapanlar sistemden görülüyor. Bu çalışmanın detaylarını anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, geçen senelere göre kaçak döküm oranının azaldığını ifade ederek şöyle devam ettiBiz bu sistemi 1-2 sene içinde aktif hale getirdik. Geçen senelere göre kaçak döküm oranı azaldı. Ama bunun takibini sadece Çevre Koruma Müdürlüğü olarak biz yapmıyoruz. Zabıta ve jandarma ekipleri de denetimler yapıyor. Hatta vatandaşlar üzerinden de şikayetler geliyor. Biz o şikayetleri gidip inceliyoruz. Yerinde incelemeden, sahayı görmeden kesinlikle ceza kesmiyoruz. Yani kaçak döküm tespit ettiğimizde ceza işlemi uyguluyoruz. O cezalar da gayet büyük rakamlar. Ona rağmen maalesef kaçak dökümler devam ediyor.13 BİN ARAÇ VAR, BUNLARDAN 8 BİN 900'Ü SİSTEME KAYITLI2018 yılında 8 bin 900 kamyona GPS yerleştirildiğini ve bu araçların hafriyat taşıma izinlerinin bulunduğunu ifade eden Baysal Badem, İstanbul'da şu an da 13 bin araç var. Bunlardan 8 bin 900'ü sisteme kayıtlı. Özellikle hafriyat kontrol merkezini kurduktan sonra araçlara kaçak dökümleri engellemek için GPS sistemi olarak adlandırılan uyarıcı cihaz taktık. Bu sisteme geçtikten sonra bir azalma oldu. Ama bu azalmaya da aldanmamak gerekiyor. Aslında belki de bu azalma inşaat sektörünün durgunluğundan da kaynaklanabilir şeklinde konuştu.SİSTEM NASIL UYGULANIYORBadem, sistemin nasıl işlediğini anlattı. Badem sözlerini şöyle sürdürdü Bizim Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü veya Toplu Ulaşım Müdürlüğü tarafından belirlenen ulaşım yollarımız var. Hafriyat kamyonlarının seyir halinde olduğu yollarımız var. Bu yollarda bu araçların hızlarını da denetliyoruz. Trafik kurallarına uyup uymadıklarını da denetleyebiliyoruz. Harita üzerinden kamyonların güzergahlarını ve hızlarını takip ediyoruz. Hız limitlerini aştıklarında yine sinyalden uyarı geliyor bize. Tabii trafik kurallarıyla ilgili ihlaller trafik polisleri ekiplerince değerlendiriliyor. Bununla ilgili bizim yaptığımız herhangi bir yaptırım yok. Kaçak bir döküm olduğunda o kamyonla ilgili bütün izinleri inceliyoruz. Eğer izin belgesi yoksa GPS takılı değildir büyük bir ihtimalle. İzin belgesi olmadığında izin belgesi bulundurmamaktan ceza işlemi uyguluyoruz. Kaçak döküm yaptığı esnada yakaladığımız zaman belgesizlikten değil kaçak dökümden dolayı çok daha fazla cezaları uygulayabiliyoruz.GPS KAPATTIKLARINDA ELBETTE KAÇAK DÖKÜM YAPABİLİYORLARİstanbul'da 14 resmi hafriyat döküm sahası bulunuyor. İBB Çevre Koruma Müdürü Baysal Badem, Sahalarımızın hemen hemen yüzde 60'ında doluluk var. Bunların yüzde 40 veya 50'sinde boşluk var. İleride inşaat sektörünün canlanması veya kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasıyla beraber bu alanlar da yeterli olmayabilir. Biz bunu düşünerek şu an da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 7-8 madeni bitmiş ocakların da devrini talep ettik ifadelerini kullandı.Hafriyat kamyonunda GPS sistemi bulunmasına rağmen kaçak döküm yapanların olduğunu ifade eden Baysal Badem, GPS bulunup kaçak döküm yapanlar, GPS bağlantısının elektrik bağlantısını çektiği takdirde zaten o aracı izlememiz mümkün olmuyor. Onlar da GPS takılı araçlarda. GPS kapattıklarında elbette kaçak döküm yapabiliyorlar. Sistemden koptuğu andan itibaren 5 gün içinde eğer biz o araçtan sinyal alamıyorsak telefonlarla kendisini uyarıyoruz. Birçok şoförün gerekçesi 'bizim o GPS cihazının söküldüğünden veya alarm vermediğinden haberimiz olmuyor' şeklinde oluyor. Ama biz buradan yine denetimini sağlıyoruz diye konuştu.DÖKENLERDE GPS YOKArnavutköy'de resmi bir döküm sahasına hafriyat taşıyan Kadir Öztürk, kaçak döküm yapanların araçlarında GPS cihazı olmadığını ifade ediyor. Öztürk, Dökenlerde bu sistem yok. Bu sistem olan dökemez, döktüğü yerde yakalanır. Çünkü takip ediliyor. Bunların taşıma belgeleri de olmuyor. Sarı belge yani taşıma belgesi olanlar da GPS de oluyor. Bu belge yoksa GPS de yoktur. Onlar bir şekilde döküyorlar diye konuştu.Kamyon sürücüsü Mehmet Anık, Belediyenin döküm alanlarına döküyoruz. Bolluca, Çiftalan, İmrahor, Boğazköy döküm alanları var. Biz oralara döküyoruz. Bu takip cihazından herhangi yanlış bir yere döküm yapıldığında, ihbar ve şikayet üzerine hangi araç, nerede damper kaldırmışsa bu belli oluyor. Eskisi gibi kaçak döküm yok artık. Kolay yapamazlar. Her yerde kameralar var. Görenler de şikayet ediyor, kamyoncunun bizzat kendisi şikayet ediyor şeklinde konuştu.SÜRÜCÜLERİN GPS SÖKMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLBir diğer hafriyat kamyonu sürücüsü ise şoförlerin GPS'yi sökmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, Öyle bir şey olması söz konusu değil. Çünkü yapamadığım için, elektrikçi de olmadığım için arabamı bozmaktan ise öyle bir şeye başvurma şansım yok diye konuştu. Bir diğer kamyon sürücüsü Ben anlamıyorum. Kablo torpidonun içinde yer alıyor. Torpidoyu sökmek gerekiyor ifadelerini kullandı.