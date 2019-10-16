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Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak sokaktaki elektrik direğini parçaladıktan sonra devrildi.

16.10.2019 15:42Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak sokaktaki elektrik direğini parçaladıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyfullah O. yönetimindeki 41 US 361 plakalı kamyon, toprak dökmek için yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. 25 metre sürüklenen kamyon, sokak üzerindeki elektrik direğini yerinden söktükten sonra devrildi. Kamyondaki tonlarca toprağın yola döküldüğü kazada yaralanan sürücü Seyfullah O., olay yerine çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Tatlıkuyu Mahallesi, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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