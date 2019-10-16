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Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Elektrik direğini parçalayan kamyondaki tonlarca toprak yola döküldüKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaptığı kontrolden çıkarak sokaktaki elektrik direğini parçaladıktan sonra devrildi.

16.10.2019 20:00
Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Elektrik direğini parçalayan kamyondaki tonlarca toprak yola döküldü
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat yüklü kamyon, geri manevra yaptığı kontrolden çıkarak sokaktaki elektrik direğini parçaladıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralı olarak kurtuldu.
Kaza Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfullah O. yönetimindeki 41 US 361 plakalı kamyon, yokuş aşağı Toprak dökmek için indiği sırada kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. 25 metre sürüklenen kamyon, sokak üzerindeki elektrik direğini yerinden söktükten sonra devrildi. Kamyondaki tonlarca toprağın yola döküldüğü kazada yaralanan sürücü Seyfullah O. olay yerine çağrılan ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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