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Hafriyat yüklü kamyon kayalıklara uçtu

Gaziantep'te hafriyat yüklü kamyon, yoldan çıkarak kayalık alana uçtu.

03.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:14Hafriyat yüklü kamyon kayalıklara uçtu
'te hafriyat yüklü kamyon, yoldan çıkarak kayalık alana uçtu. Yaklaşık 20 metrelik uçuruma sürüklenen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Gaziantep'in islahiye ilçesinde mevkisinde bir maden ocağından hafriyat taşıyan O.A idaresindeki 06 EY 1329 plakalı kamyon, ıslak ve kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak, 20 metrelik uçuruma sürüklendi. Kayalıklara uçan kamyonun dorsesi devrilirken dorsede bulunan yaklaşık 40 tonluk hafriyat ise kayalıklara döküldü. Feci kazada kamyon sürücüsü O.A. ise şans eseri burnu bile kanamadan kamyondan çıkmayı başardı.

Uzun süre şoku atlatamadı

Kamyondan çıkmayı başaran sürücü, yol kenarına çıkarak, bir kayanın üzerinde oturup, yardım gelmesini bekledi. Kazanın şokunu atlatamayan sürücü, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından iyi olduğunu söyleyerek, hastaneye gitmedi.

Kazanın üzüntüsünü yaşayan sürücü, kamyonun kayalıklardan kurtulması için bekledi, çekici gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Kayabaşı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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