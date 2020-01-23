Hafriyatçılar GTO gündeminde

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 30 Nolu Tesisat ve Hafriyat Hizmetleri Meslek Komitesi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım başkanlığında hafriyat sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.



Sektör açısından 2019 yılının değerlendirilip, 2020 yılına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda döküm sahalarının yetersizliğinden, çalışma saatlerinde yaşanan sıkıntılara pek çok konu da gündeme geldi. Kendisi de 30 Nolu Tesisat ve Hafriyat Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi olan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, toplantıya ilişkin bir değerlendirme yaparak sektörün gelişimi ve sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerde bulunacaklarının altını çizdi. Yıldırım, "Aynı zamanda üyesi olduğum 30 Nolu Meslek Komitemizin üyeleri ve sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek tüm sorunları ele aldık ve çözümleri istişare ettik. Geçtiğimiz yılı ve bundan sonra yapacaklarımızı değerlendirdik. Hafriyat sektörünün öncelikli sorunlarından birisi döküm sahalarının yetersizliği ve mevcut döküm sahalarının düzenlenmesi" dedi.



Yıldırım: "Hafriyat ve vinç sektörleri için de önemli bir adım atmaya karar verdik"



Sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda daha kurumsal bir yapıya sahip olmak amacıyla ortak bir faaliyet alanı kurulması konusunda hem fikir olduklarını da aktaran Yıldırım, toplantıya ilişkin açıklamalarında, "Toplantıda pek çok konuyu ele aldık. Çalışma saatlerinin belirsizliği de bu konulardan biri. Çalışma saatlerine bir standart getirilmesi taraftarıyız. Belirli bir saat aralığı dışında insanlar kendi işlerine bakabilmeli. Toplantı sonrası hafriyat ve vinç sektörleri için de önemli bir adım atmaya karar verdik. Bu iki sektörü buluşturmamız, bir araya getirmemiz gerekiyor. Kurumsallığı sağlamak, daha verimli çalışabilecekleri bir saha oluşturmak için ortak faaliyette bulunabilecekleri bir merkez kurma yolunda kolları sıvıyoruz. Aklımızda belirlediğimiz bir bölge var. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



Toplantıya GTO Meclis ve 30 Nolu Meslek Komite Üyesi Mustafa Bozgeyik, Komite Başkanı Ömer Akten, Komite Başkan Yardımcısı Hakan Şentürk, Komite Üyeleri İbrahim Halil Özbildirici, Yaşar Özateş ve sektör temsilcileri katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA