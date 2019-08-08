Haberler» Güncel» Haber

Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu

Bodrum'da uzun süre önce kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde 3'üncü yüz yıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı bulundu.

08.08.2019 14:42 Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu
Bodrum'da uzun süre önce kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde 3'üncü yüz yıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı bulundu.

Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde tarihi eser olduğunu gören bir belediye personeli durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Gelen bilgi sonrası bölgeye giden müze ekibi, burada yaptıkları çalışmada bulunan eserin MS. 3'üncü yüzyıla ait, bir tek örneği Bodrum Kalesi'nde olan Roma Dönemine ait önemli bir yapıda kullanılmış kompozit sütun başı olduğunu tespit etti. Gerekli kurtarma kazısıyla etrafı açılan eser, Bodrum Belediyesi ekiplerinin desteğiyle Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesine götürüldü. - MUĞLA

Arkeoloji, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:56   Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ÇARO'ya ziyaret
16:56   Samsun'da uyuşturucu operasyonları
16:56   Jose Parla'nın "Isthmus" sergisi 9 Eylül'de açılacak
16:55   Deprem sonrası Çardak Havalimanı-EK
16:55   Yamaç paraşütçüleri Erciş semalarını renklendirdi
16:55   Benzin ve motorine indirim geldi
16:54   AA Haber Akademisinden Türk Kızılaya ziyaret