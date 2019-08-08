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Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu

Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu Kaçak hafriyatın içinden tarihi sütun başı çıktıMUĞLA - Bodrum'da uzun süre önce kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde 3'üncü yüz yıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı bulundu.

08.08.2019 20:31
Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu
Hafriyatı kazan belediye işçisi 3. yüzyıla ait sütun başı buldu
Kaçak hafriyatın içinden tarihi sütun başı çıktı
MUĞLA - Bodrum'da uzun süre önce kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde 3'üncü yüz yıla ait olduğu düşünülen kompozit sütun başı bulundu.
Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide kaçak olarak dökülen hafriyatın içinde tarihi eser olduğunu gören bir belediye personeli durumu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkililerine bildirdi. Gelen bilgi sonrası bölgeye giden müze ekibi, burada yaptıkları çalışmada bulunan eserin MS. 3'üncü yüzyıla ait, bir tek örneği Bodrum Kalesi'nde olan Roma Dönemine ait önemli bir yapıda kullanılmış kompozit sütun başı olduğunu tespit etti. Gerekli kurtarma kazısıyla etrafı açılan eser, Bodrum Belediyesi ekiplerinin desteğiyle Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesine götürüldü.

Arkeoloji, Bodrum, Genel

Kaynak: İHA

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