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Hafriyattan tarih çıktı

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde yapılan hafriyat kazısında 2 tarihi eser değeri taşıyan taş bulundu.

21.08.2019 12:53 Hafriyattan tarih çıktı
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde yapılan hafriyat kazısında 2 tarihi eser değeri taşıyan taş bulundu.

Delilyas beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde süren hafriyat çalışmaları sırasında iki tarihi eser değeri taşıyan taşa rastlandı. Durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Bulunan taşlar incelenmek üzere Sivas İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Üzerlerinde haç ve çiçek işlemesi bulunan taşların Roma dönemine ait olduğu tahmin edilirken, taşların bulunduğu bölgede inceleme yapılması bekleniyor. - SİVAS

Yeşilyurt Mahallesi, Altınyayla, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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