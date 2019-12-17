Hafsasultan Mahallesi'nden MASKİ'ye Hizmet Teşekkürü

Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş de İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak'ı ziyaret ederek yapılan çalışma için teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde yaşanan içme suyu sıkıntılarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Hafsasultan Mahallesi'nde yaşanan basınç sıkıntısı da giderildi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde üst katlara su ulaşmaya başladı. Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş de mahalle sakinleri adına İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak'ı ziyaret ederek yapılan çalışma için teşekkür etti. Ziyarette Şube Müdürleri Recep Günay ve Mehmet Çelik de yer aldı. Daire Başkanı Kaynak, "Vatandaşı mutlu etmek bizim en büyük emelimiz ve arzumuz. Bu geri dönüşler de bizleri çok memnun ediyor" dedi.

"Sorunumuz halledildi"

Hafsasultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, MASKİ tarafından mahallelerinde yürütülen çalışma için teşekkür ederek, "Mahallemizde basınçla ilgili bir sıkıntı vardı. Özellikle yüksek katlarda bu sorunu yaşıyorduk. Mahalle sakinleri sırayla çamaşırlarımızı yıkıyoruz diyorlardı. Hatta belirli saatlerden sonra yoğunluk olduğundan içme suyu kullanamadıklarını belirtiyorlardı. Ama sağ olsun İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak hanıma bu sıkıntımızı ilettiğimizde konuyu çok yakından takip etti. En başta kendisine ve ekibine mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum. Sorunumuz halledildi. Mahalle sakinleri çok memnun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.