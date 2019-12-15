Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak

Yurt genelinde Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve Antalya civarında kendisini gösterecek yağış Ege Bölgesi'nde etkisini kaybetti. Hafta başından itibaren yurt genelinde sıcaklıkların artması ile birlikte güneşli bir hava bekleniyor.

SICAK HAVA GELİYOR

Bugün yurdun Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Antalya, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün bölgesel olarak etkili olacak yağmurlu hava hafta başı itibari ile bölgeyi terk edecek. Sıcaklıklar ise hafta genelinde 15- 16 derece civarında olacak. 7 günlük güneşli bir havanın ardından 22 Aralık Pazar günü ile birlikte İstanbul'da 4 günlük şiddetli yağış bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 11

İstanbul:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir:Parçalı bulutlu 19

Adana:Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya:Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 21

Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 13