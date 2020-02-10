Hafta içi iş, hafta sonu hapis

Ceza infaz indirimine yönelik çalışmada sona gelindi. Evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkümlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkümlar cezalarını evde tamamlayacak. Hamileler için de ev hapsi uygulanacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti ve Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı ceza infaz indirimine yönelik çalışmada son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yakında Meclis'e geleceğini açıkladığı ceza indirimi konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İnfaz uygulamaları konusunda çeşitliliğe' gidilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç (terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar) dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanının infaz yöntemlerinin çeşitlendirilmesi talimatını verdiği belirtilirken, özellikle belli yaşın üzerindekilere uygulanacak evde infaz konusunda 'Adaletli ve hakkaniyetli' bir çalışma yapılmasını istediği öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nın infaz yöntemleri konusunda dünya örneklerini inceleyerek bir hazırlık yaptığı belirtildi.

75 YAŞINDAKİLERE 4 YILLIK EV HAPSİ

Edinilen bilgilere göre, yaşlı mahkümlar için uygulanacak evde infaz yöntemi konusunda üç ayrı yaş dilimi üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, 70 yaşındaki kalan cezalarının 2 yılını, 75 yaşındakilerin cezalarının son 4 yılını evde tamamlaması öngörülüyor. 65 yaşındakiler konusunda hangi oranda evde infazdan yararlanacakları üzerindeki çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Taslak ile hamile hükümlüler için de cezalarını evde tamamlamaları öngörülüyor. Hamile bir hükümlünün doğum yaptıktan sonra cezasının 1,5 yıl ertelenmesi, doğum yapan kadınların aldığı ceza 3 yılın altında ise, bu cezaların tamamen evde çekilmesi imkanı getiriliyor. Bu şekilde evde infazını tamamlayacaklara elektronik kelepçe takılacak ve takibi yapılacak.

40 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Kısa süreli hapis cezaları konusunda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri de uygulanacak. Bu haktan yararlanacak hükümlüler hafta içi dışarıda, hafta sonu hapiste olacak. Gece infazı konusundaki şartları yerine getirenler için de gündüz işe gidebilme imkanı sağlanacak. Bu durumdaki hükümlüler, gündüz dışarıda, gece ise hapishanede kalan cezalarını tamamlayacak. Mevcut mevzuata göre, 6 ayın altındaki cezalar için bu yöntemler uygulanabiliyor. Yeni yapılacak düzenleme ile bu sürenin 2 yıla çıkarılması planlanıyor. Yasa çıktıktan sonra, 2 yıl ve altında hapis cezası kalanlar, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak. Gündüz veya hafta içi işine gidip, gece veya hafta sonu cezaevine döneceklerin büyük bölümünün 'Ekonomik suçlarla ilgili ceza alanlara' uygulanacağı, böylece işlerini yürütebilmelerine imkan verileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, ceza indirimi ve farklı infaz uygulamaları ile cezaevi dışına çıkacakların sayısının ilk etapta 40 bin civarında olacağını, ilerleyen süreçte ceza süreleri doldukça cezaevi dışına çıkacakların sayısının 100 bini aşacağını dile getirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA