HAFTA SONU DIŞARI ÇIKAN İSTANBULLULAR TARABYA SAHİLİ'NDE KENDİLERİNİ BOĞAZIN SERİN SULARINA ATTILAR.

HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2 buçuk ay sonra kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarıya attı.

06.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:42
HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2 buçuk ay sonra kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarıya attı. Sıcak havadan bunalanlar Tarabya Sahili'ne gelerek kendilerini boğazın serin sularına bıraktılar
Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdirilmesiyle birlikte, vatandaşlar Bebek ve Tarabya Sahillerine akın ettiler. Sahile gelenler iki ay aranın ardından hafta sonu boğazda denize girdiler. Tarabya Sahile gelen Marissa Gormezano "Yasakların kalkmasından çok memnunuz. Kışa enerji depolamamız, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız lazım. Güneş ve deniz bu işin çözümü, deniz suyu antibiyotik gibi." dedi. HAFTA SONU DIŞARI ÇIKAN İSTANBULLULAR TARABYA SAHİLİ’NDE KENDİLERİNİ BOĞAZIN SERİN SULARINA ATTILAR.

Kaynak: DHA

Etiketler: Bebek, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Haber
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
ABD’de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı Haber
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel’e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar Haber
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son görüntülerini paylaştı Haber
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Haberler››Güncel››HAFTA SONU DIŞARI ÇIKAN İSTANBULLULAR TARABYA SAHİLİ'NDE KENDİLERİNİ BOĞAZIN SERİN SULARINA ATTILAR. - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:40: Denize giren çocuklar yasak dinlemedi - Haber 17:39: Polonya, Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını istiyor - Haber 17:37: (havadan görüntülerle) KİLYOS SAHİLİNDE SOSYAL MESAFELİ DENİZ KEYFİ - Haber 17:37: Tunus'ta ırkçılık karşıtı gösteri - Haber 17:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Bayburt ve Artvin'deki törenlere video konferansla katıldı: (2) - Haber 16:50: Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım - Haber 16:47: Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde - Haber 15:59: Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı - Magazin 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler