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Hafta sonu Masa Tenisi Heyecanı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları başladı.

21.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:29 Hafta sonu Masa Tenisi Heyecanı
Gençlik ve İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kayseri Ligi 3. Etap Masa Tenisi Müsabakaları başladı.

21-22 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar çok çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Yıldız ve gençler kategorisinde 60 sporcunun 2 gün boyunca kıyasıya mücadele edeceği Kayseri Ligi 3. Etap müsabakalarının sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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