14.06.2019 16:11
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Hafta sonu sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz

Hafta sonu sınava girecek öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz

HAFTA sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

HAFTA sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT iki gün boyunca ek seferler düzenleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak. İBB Meclisi'nde AK Parti Gurubu'nun teklifi üzerine meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan karar gereği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kağıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. İETT ücretsiz ulaşımın yanı sıra mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta Cumartesi günü 805, Pazar günü 1019 ek sefer düzenleyecek.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, İETT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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